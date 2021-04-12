Оренбург, , 07:46 — REGNUM В Оренбургской области 1 сентября может состояться запуск скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Оренбург — Орск, сообщают СМИ.

Напомним, в феврале 2021 года запуск состоялся в тестовом режиме. Расстояние от Оренбурга до Орска пройдено за четыре часа, тогда как обычные электрички преодолевают путь за шесть с лишним часов.

Железнодорожники провели опрос по поводу расписания маршрута. В настоящее время обсуждаются места для остановок электропоезда.

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