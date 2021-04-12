Новосибирск, , 07:44 — REGNUM В Москве состоялось заседание президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия», на котором было принято решение о смене председателя новосибирского реготделения. Об этом сообщается на сайте партии.

«Президиум рекомендует на должность председателя совета регионального отделения Александра Аксёненко, секретаря бюро совета, депутата Законодательного собрания Новосибирской области, заместителя директора по развитию строительной компании «ВИРА-Строй», — говорится в официальном сообщении.

Отметим, что ранее реготделение возглавлял заместитель председателя Законодательного собрания региона Анатолий Кубанов.

По словам самого Кубанова, обновление лидерского состава происходит в условиях взаимопонимания и ожидания всплеска дополнительного электорального интереса к партии.

Напомним, что ранее состоялось объединение «Справедливой России» с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России».