Барнаул, , 07:42 — REGNUM Первые лица Алтайского края — губернатор Виктор Томенко и спикер Александр Романенко поздравили жителей региона с Днём космонавтики. В их обращении, в частности сказано:

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

«Алтайский край — в числе регионов, которые вносят вклад в освоение космического пространства. Здесь расположена уникальная радиолокационная станция новейшей разработки «Воронеж-ДМ», обеспечивающая защиту страны от ракетного нападения. У нас дислоцированы воинские части Космических войск Воздушно-космических сил России.

Продолжаются научные исследования в Алтайском оптико-лазерном центре. Уроженцев региона, посвятивших себя развитию космонавтики, — Германа Титова, Василия Лазарева, Виктора Чиркина, Геннадия Саковича, Юрия Кондратюка, Владимира Карраска, Сергея Есенкова знает весь мир. Уверены, что наши ученые и молодежь продолжат дело первооткрывателей космического пространства».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2021 года отмечается 60-летие первого полета человека в космос: 12 апреля 1961 года на корабле «Восток-1» Юрий Гагарин совершил виток вокруг Земли. Это событие стало триумфом отечественной науки.