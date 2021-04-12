Хабаровск, , 07:44 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв стал одним из первых участников Всероссийского донорского марафона «Космос у нас в крови», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

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«День космонавтики — особая дата для меня лично, ведь я по первой специальности инженер аэрокосмических систем. Праздник тесно связан и с Хабаровским краем. Дважды герой СССР Валерий Рюмин, советский и российский космонавт, бортинженер нескольких космических кораблей «Союз» — уроженец Комсомольска-на-Амуре. 9 апреля 2021 года на корабле, названном в честь Юрия Алексеевича Гагарина, на МКС отправился хабаровчанин Петр Дубров — выпускник Лицея информационных технологий и Тихоокеанского госуниверситета. Мы очень гордимся ими», — сказал глава региона.

Дегтярёв добавил, что донорский марафон к этой дате — повод помочь тем, кто в этом нуждается.

Ранее, после вакцинации от коронавируса, Михаил Дегтярев стал донором антиковидной плазмы.

Как сообщало ИА REGNUM, донорами антиковидной плазмы стали три тыс жителей Волгоградской области — добровольцы сдали около 699 литров жидкой части крови.