Токио, , 07:37 — REGNUM Возможную связь между возникновением тромбозов и вакцинацией от COVID-19 препаратом от AstraZeneca начало изучать правительство Японии. Об этом 12 апреля сообщил в ходе дебатов в нижней палате парламента премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Суга пояснил, что в настоящее время проводится медицинская и фармакологическая проверка информации о связи вакцины от AstraZeneca с возникновением тромбоза. После сбора и детального изучения данной информации будет принято решение о выдаче лицензии на применение данного препарата на территории Японии.

Напомним, применение вакцины от AstraZeneca уже приостанавливалось в марте рядом стран Евросоюза из-за побочных явлений, которые были выявлены у пациентов после вакцинации. Однако Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в итоге пришло к выводу, что польза от применения вакцины перевешивает возможные риски.

В Японии на настоящий момент одобрено применение вакцины Pfizer, заявки на регистрацию своих вакцин подали британско-шведский консорциум AstraZeneca и американская компания Moderna.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Токио намерены обратиться к правительству Японии с просьбой об ужесточении в городе мер против распространения коронавируса.

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