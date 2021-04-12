Москва, 12 апреля, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» объявила запрос предложений на производство и поставку элементов коврового покрытия для своего авиапарка. Начальная цена, которая фигурирует в тендере, — 1 780 617 276,19 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолеты авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

В документации уточняется, что нужно поставить 9828 штук покрытия. Итоги закупки подведут 12 мая 2021 года.

Целью закупки указано «уменьшение текущих эксплуатационных расходов компании при реализации проекта по привлечению альтернативных поставщиков для производства и поставки элементов коврового покрытия на ВС типа Boeing 777, Boeing 737, Airbus A350, Airbus A330, Airbus A320/321, RRJ ПАО «Аэрофлот» для формирования складского запаса для дальнейшей замены».

Напомним, ранее Росавиация сообщила о снижении пассажиропотока российских авиакомпаний в первом квартале 2021 года.