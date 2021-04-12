Орск, Оренбургская область, , 07:31 — REGNUM В Оренбургской области с 12 апреля начинает работать мобильный комплекс «РЖД-Медицины». Он сформирован из модулей на базе автомобильных шасси и полностью укомплектованы медоборудованием, мебелью, сопутствующим лечебным инвентарем, что дает возможность выполнять функции современной поликлиники, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В ближайшие месяцы мобильная поликлиника будет осуществлять прием пациентов в Кувандыке, Новотроицке, Гае, Ясном. Сегодня, 12 апреля, передвижной медицинский комплекс «Везем здоровье людям» ОАО «РЖД» работает в Орске. В день медкомплекс может принять до 60 человек. Услуги оказываются как на платной основе, так и по полисам ОМС.

В 16-метмровом полуприцепе предусмотрен консультативно-диагностический блок с восемью кабинетами врачей (невролога, оториноларинголога, офтальмолога, гинеколога, хирурга, уролога, психиатра-нарколога, дерматовенеролога, профпатолога), в грузовом тягаче находится флюорограф и маммограф. В комплексе есть кабинет функциональной диагностики (ЭКГ, спирография, ФВД).

Добавим, десять мобильных комплексов, которые будут работать на девяти железных дорогах, в том числе в Оренбуржье, приобретены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».