60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. 12 апреля1961 годана космическом корабле «Восток-1» он облетел планету Земля. 108 минут продолжался полёт в околоземном космическом пространстве. На старте Гагарин произнес фразу «Поехали!», ставшую визитной карточкой. С 1962 года в СССР отмечали День космонавтики, а в 2011 году на Генеральной Ассамблее ООН было принято решение ежегодно отмечать 12 апреля Международный день полёта человека в космос. О том, какие мероприятия в этот день проходят в регионах России и во всём мире, читайте в трансляции ИА REGNUM.

Юрий Гагарин. Robert Couse-Baker

07:31 12.04.2021 Новосибирск сегодня, 12 апреля, отметит 60-летие со дня полета в космос Юрия Гагарина. Горожане споют песню «Он сказал: «Поехали!». Кроме того, в образовательных организациях пройдут уроки мужества, тематические классные часы, выставки, квесты и викторины, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: День космонавтики новосибирцы отметят песней, викторинами и квестами

07:31 12.04.2021 В Кемерове сегодня, 12 апреля, региональный центр по работе с одарёнными детьми проведёт праздник «Космос рядом» для 33 участников проектной смены «Выход на орбиту». Таким образом ребята отпразднуют 60-летие первого полёта человека в космос, сообщили в министерстве образования и науки Кемеровской области. Читайте также: Школьники Кузбасса в День космонавтики запустят ракеты на водяном движителе

07:34 12.04.2021 В Оренбурге 12 апреля в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос состоится «Космический забег». Перед стартом спортивного мероприятия на площадке культурного комплекса «Национальная деревня» для участников акции президент Оренбургской региональной общественной организации «Федерация чирлидинга» Юлия Олейник проведет зарядку. Забег будет состоять из семи спортивных стартов с участием от 100 до 150 человек в каждом. Протяжённость дистанции составит 1 км. Первыми стартуют чиновники правительства и аппарата главного федерального инспектора по региону, а также депутаты Заксобрания. Читайте: В Оренбурге пройдёт «Космический забег» с участием политиков и чиновников

07:42 12.04.2021 Первые лица Алтайского края — губернатор Виктор Томенко и спикер Александр Романенко — поздравили жителей региона с Днём космонавтики. В их обращении, в частности, сказано: «Алтайский край — в числе регионов, которые вносят вклад в освоение космического пространства. Здесь расположена уникальная радиолокационная станция новейшей разработки «Воронеж-ДМ», обеспечивающая защиту страны от ракетного нападения. У нас дислоцированы воинские части Космических войск Воздушно-космических сил России. Продолжаются научные исследования в Алтайском оптико-лазерном центре. Уроженцев региона, посвятивших себя развитию космонавтики, — Германа Титова, Василия Лазарева, Виктора Чиркина, Геннадия Саковича, Юрия Кондратюка, Владимира Карраска, Сергея Есенкова знает весь мир. Уверены, что наши ученые и молодежь продолжат дело первооткрывателей космического пространства». Читайте также: Власти напомнили о вкладе Алтая в освоение космоса

07:43 12.04.2021 В Саратовской области провели велопробег «Поехали!», посвященный 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина. Мероприятие организовали 11 апреля на новой велодорожке протяженностью 13 км, построенной на подъезде к Парку покорителей космоса. Участники отправились в путь ровно в 10:55, именно в этот час 60 лет назад корабль «Восток — 1» опустился на Саратовскую землю. Читайте также: В Саратовской области провели велопробег в честь Дня космонавтики

07:44 12.04.2021 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв стал одним из первых участников Всероссийского донорского марафона «Космос у нас в крови». Читайте также: Глава Хабаровского края принял участие в марафоне «Космос у нас в крови»

07:46 12.04.2021 Забайкальский край. Молодежный центр «Искра» ко Дню космонавтики создал маску для сториз в Instagram с эффектом полёта в космос и запустил челлендж в социальной сети. Участники челленджа в сториз примеряют скафандр в виртуальном космическом пространстве. Видео сопровождается голосом диктора, который объявляет первый полёт человека в космос словом «Поехали!». Проект запущен в рамках всероссийской акции ко Дню космонавтики #Мечтыокосмосе от «Росмолодежи», «Роспатриотцентра» и сообщества «Большая перемена».

07:55 12.04.2021 В Новосибирске сегодня, 12 апреля, в день 60-летия полёта первого человека в космос, на станции метро «Гагаринская» официально будет открыт барельеф Юрия Гагарина. Здесь же заработают две фотовыставки, посвящённые покорению космоса. Подробности в материале: В Новосибирском метрополитене установили барельеф Юрия Гагарина

07:56 12.04.2021 Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного собрания региона Владимир Варнавский поздравили омичей с Днём космонавтики. «Поздравляем вас с Днём космонавтики! 60 лет назад талант и преданность делу учёных, инженеров, конструкторов нашей страны позволили воплотить заветную мечту человечества. Легендарные 108 минут полёта Юрия Алексеевича Гагарина открыли космическую эру, навсегда разделив мировую историю на «до» и «после». Наша страна по сей день остаётся одним из лидеров в этой важнейшей научной и технической сфере. Мы гордимся, что здесь есть заслуга нашего региона. Профессионализм, опыт и знания работников омских машиностроительных предприятий высоко оценены и востребованы для решения национальных задач по освоению околоземного пространства. Благодарим за труд всех, кто причастен к космической промышленности. Новых свершений вам и успешного решения всех стоящих перед вами научных и технических задач!» — говорится в обращении первых лиц региона, опубликованном на официальном сайте облправительства.

08:00 12.04.2021 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил всех с Днём космонавтики и вспомнил 12 апреля 1961 года. «Я сидел на уроке физики в школе, и учитель включила радио, где сообщалось об успешном полете в космос Гагарина. Мы всем классом вскричали «Ура-а-а!», — отметил Жириновский. С тех пор гордость от того факта, что мы первая космическая держава, не покидает сердце лидера ЛДПР.

08:01 12.04.2021 Губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания региона Дмитрий Свиридов поздравили красноярцев с Днём космонавтики. Поздравление опубликовано на официальном сайте региона: «В этом году мир отмечает 60-летие первого полёта человека в космос — эпохального события, которое изменило ход развития истории. Подвиг Юрия Гагарина — высшее торжество разума, воли и духа. Это достижение стало результатом напряжённой творческой работы выдающихся инженеров, конструкторов, учёных. Оно продолжает вдохновлять нас на смелые свершения».

08:19 12.04.2021 Лётчик-космонавт Елена Серова, герой России, родом из села Воздвиженка в Приморье, рассказала о том, как стала космонавтом. Читайте подробнее: Ощущаешь себя ангелом: женщина-космонавт из Приморья о полёте на МКС

08:25 12.04.2021 Весь мир отмечает 60-летие полета Юрия Гагарина в космос, он стал легендой еще при жизни, с честью пройдя не только испытания неземными перегрузками, но и невиданной славой, отметил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. «Этот день стал не просто триумфом отечественной науки, этот день позволил всему человечеству выйти за границы своей планеты», — подчеркнул парламентарий.

08:28 12.04.2021 Юрий Гагарин. (cc) Robert Couse-Baker

08:31 12.04.2021 Настоящее космическое шоу устроили в Великом Новгороде: 500 квадрокоптеров нарисовали в небе над городом пуск ракеты Гагарина, первый спутник и станцию «Мир».

08:33 12.04.2021 Почти каждый второй россиянин поддержал идею сделать 12 апреля выходным. Согласно результатам опросов сервиса SuperJob, 30% — против нового государственного праздника и 22% затруднились с ответом.

08:38 12.04.2021 Российские космонавты с борта МКС поздравили всех с 60-летием первого полета человека в космос.

08:39 12.04.2021 В музее школы деревни Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области хранится цветная фотография с автографом Юрия Гагарина. К ней приложен фрагмент конверта со штампом летчиков-космонавтов СССР и написанным от руки адресом. Читайте также: В новосибирской школе найдена открытка с автографом Юрия Гагарина

08:40 12.04.2021 Школьники Магаданской области приняли участие в тематических мероприятиях в рамках «Большой перемены»: челлендж «Привет в невесомость» и просмотр фильма «Эра космоса». Читайте подробнее: Колыма отметила День космонавтики челленджами и флешмобами

08:47 12.04.2021 «Имя Юрия Гагарина известно всей планете, которую наш легендарный соотечественник первым в мире облетел шесть десятилетий назад. Ровно столько же лет повторить путь Гагарина мечтает каждый мальчишка в нашей стране. Невозможно переоценить роль томских учёных, разработчиков и инженеров в освоении космоса. Традиции основателей космической промышленности сегодня продолжают НПЦ «Полюс», НПФ «Микран», университетские лаборатории и конструкторские бюро», — так томичей с Днём космонавтики поздравили губернатор региона Сергей Жвачкин и председатель Законодательной думы области Оксана Козловская.

08:48 12.04.2021 Москва является центром ракетно-космической промышленности, заявил 12 апреля вице-мэр столицы Владимир Ефимов. «Москва была и остается центром ракетно-космической промышленности: здесь располагается порядка 40 предприятий отрасли, на которых трудятся более 30 тысяч человек», — приводит слова Ефимова официальный сайт мэра и правительства Москвы. Подробности в материале: Власти Москвы рассказали о ракетно-космических разработках

09:04 12.04.2021 В Северной Осетии в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина открыли лунодром. Его проект был инициирован космическим конструктором, лауреатом Государственной премии СССР, ведущим специалистом НПО имени Лавочкина Русланом Комаевым, пишет «15-й Регион». Об этом: В Северной Осетии открыли лунодром к 60-летию полета Юрия Гагарина

09:12 12.04.2021 В День космонавтики состоится онлайн-диктант «Поехали!», участники которого смогут проверить знания о космосе, сообщает 12 апреля официальный сайт мэра и правительства Москвы. Читайте подробнее: Онлайн-диктант «Поехали!» пропустит факты о космосе

09:15 12.04.2021 В Ростове-на-Дону в год 60-летия первого полета человека в космос оказался под угрозой закрытия единственный музей космонавтики. Хранилище простаивает более года — с начала пандемии коронавируса. Существует два варианта развития событий. Либо оборудование, приборы, космическую технику передадут для экспозиции в московский музей космонавтики. Либо музей откроют в другом помещении. Подробнее читайте здесь: В Ростове-на-Дону существование музея космонавтики оказалось под вопросом

09:16 12.04.2021 День космонавтики в Ростовской области отметят в онлайн-формате. Акции и челленджи донская молодёжь проводит с 10 апреля. В частности, пользователям социальных сетей предлагают принять участие в челленджах «Космический костюм» и «Первые в космосе», стать автором рассказа на тему «Мечты о космосе» и исполнить песню «Трава у дома» в рамках акции «Космический кавер». По теме: День космонавтики в Ростовской области отметят онлайн

09:19 12.04.2021 Осуждённые исправительной колонии №12 ГУФСИН России по Новосибирской области подготовили мультфильм ко Дню космонавтики. Для его съёмок они изготовили из пластилина и картона модель космического корабля «Восток 1» и космодрома Байконур. Читайте также: Новосибирские осуждённые сняли мультфильм ко Дню космонавтики

09:21 12.04.2021 В Москве в честь 60-летия первого полета человека в космос Главархив открыл выставку, посвященную жизни москвичей в 1950—1960-х годах XX века. Об этом: Главархив к 60-летию полёта Гагарина в космос открыл выставку

09:21 12.04.2021 «Летать любит, летает смело и уверенно. В полетах смел, инициативен, настойчив» — Минобороны опубликовало зачетку Гагарина.

09:22 12.04.2021 Единственный предмет, который не поддавался Гагарину, — высшая математика. На протяжении всей учебы он получал по ней не «отлично», а «хорошо».

09:36 12.04.2021 Предложение сделать День космонавтики, который в России отмечают 12 апреля, выходным днём, поддерживает почти половина российских граждан. Таковы данные опроса, проведённого сервисом SuperJob, сообщает 12 апреля RT. «Поддерживают эту идею 48% россиян, возражают — 30%, ещё 22% опрошенных затруднились дать однозначную оценку инициативе», — отмечают авторы опроса. Читайте подробнее: Около половины жителей РФ согласны сделать 12 апреля выходным днём

09:49 12.04.2021 В Кургане ученики инженерного класса гимназии №32 провели научный эксперимент — запустили ракеты, сделанные из пластиковых бутылок. Об этом сообщает областной Инновационно-методический центр. В год 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина ученики 10Ф класса создали космические корабли. Корпус — из пластиковой бутылки, топливо — пропан из баллона. Запускались ракеты из окон с помощью электрического тока. Об этом: Курганские школьники встретили День космонавтики запуском ракет

09:49 12.04.2021 Советский военный лётчик, член первого отряда советских космонавтов, Григорий Нелюбов погиб в 32 года в Приморье, в селе Кремово Михайловского района. Подробности в материале: Космонавт, дублер Гагарина погиб в Приморье

09:49 12.04.2021 День космонавтики отметят 12 апреля в омских учреждениях культуры. Об этом сообщили в мэрии Омска. Для омичей в честь 60-летия со дня полёта Юрия Гагарина в космос подготовили игровые программы, викторины, книжные выставки, посвящённые космической тематике. Читайте подробнее: В Омске отпразднуют День космонавтики

09:51 12.04.2021 В Ростовской области в преддверии Дня космонавтики состоялся День древонасаждений. В рамках областного праздника на Дону высажено 200 тыс. деревьев и кустарников. В частности, в парке «Левобережный» провели международную акцию «Сад памяти» по погибшим в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции появились и зелёные насаждения в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос. «Этого человека многие помнят и любят на Дону. Человека великой воли, смелости, отваги, чей поступок стал выдающимся событием для всего мира. Юрий Алексеевич приезжал в Ростовскую область в июне 1967 года по приглашению Михаила Шолохова», — отметил донской губернатор Василий Голубев. Подробности в материале: В Ростовской области ко Дню космонавтики высадили деревья

09:56 12.04.2021 12 апреля в омских муниципальных библиотекахпроведут серию занятий, мастер-классы, лекции и познавательные игры, посвящённые 60-летию первого полёта в космос Юрия Гагарина.

09:56 12.04.2021 Джон Кеннеди о полёте Гагарина в космос: «Это самое замечательное научное достижение, и я думаю, что мы, все мы как часть человечества в высшей степени восхищены теми русскими, которые приняли участие в этом необычайном подвиге».

09:56 12.04.2021 Музей первого полета человека в космос. (сс) Grigorius m

09:57 12.04.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем космонавтики. «Достижения в освоении космического пространства неразрывно связаны с именами отечественных космонавтов», — говорится в тексте поздравления. Володин также поздравил депутатов и космонавтов Валентину Терешкову («Единая Россия»), Светлану Савицкую (КПРФ), Елену Серову («Единая Россия»), Романа Романенко («Единая Россия»), Максима Сураева («Единая Россия») и Александра Самокутяева («Справедливая Россия»).

10:02 12.04.2021 Новая гонка в космической сфере будет только усиливаться и развернется между частными компаниями, а не между отдельными странами. Такое мнение 12 апреля высказал бывший глава (с 2009 по 2017 год) NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США) Чарльз Болден в интервью ТАСС. Об этом: Экс-глава NASA рассказал о космической гонке между частными компаниями

10:05 12.04.2021 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 12 апреля поздравил житетелей с 60-летним юбилеем первого полета человека в космос и отметил, что сегодняшний день 60 лет назад открыл новый этап в мировой истории — покорение космического пространства. Также он добавил, что Саратовский регион внес весомый вклад в развитие космонавтики, и его жители горды, что связаны с судьбой Юрия Гагарина. Читайте также: Глава Саратовской области поздравил жителей с Днём космонавтики

10:10 12.04.2021 В Бурятии очередной эпизод многосерийного мультфильма на бурятском языке «Бадма и Чагдар» посвятили Дню космонавтики. В новой серии два героя — Бадма и Чагдар, разговаривающие на разных диалектах бурятского языка, оказываются в космосе. Читайте также: В Бурятии ко Дню космонавтики сняли мультфильм

10:18 12.04.2021 Напомним, что сегодня, 12 апреля, Владимир Путин приедет к месту приземления Юрия Гагарина — недалеко от города Энгельса в Саратовской области.

10:32 12.04.2021 Премьер-министр Татарии Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днём космонавтики и отметил вклад региона в развитие космических технологий: «Бесценен вклад Казани в развитие космических технологий. На заре космонавтики здесь трудились В. Глушко и С. Королев, была создана первая в стране кафедра ракетных двигателей, готовились специалисты по видам жидкостного ракетного топлива, производились уникальные детали для космических кораблей. В наши дни отрасль получила новое развитие. Сейчас специалисты Казанского (Приволжского) федерального университета работают над подготовкой кадров, разработкой и внедрением новых технологий для предприятий космической отрасли, а также в области исследования космоса и популяризации космической науки».

10:35 12.04.2021 В Красноярске порвало ветром 17-метровую надувную фигуру космонавта, установленную к празднику в Сибирском федеральном университете (СФУ). Подробности в материале: Огромного надувного космонавта в Красноярске порвало ветром

10:36 12.04.2021 17-метровую надувную фигуру космонавта в Красноярске порвало ветром. Скришнот со страницы телеграм-канала «Борус»

10:39 12.04.2021 В день 60-летия с момента первого полета человека в космос военный оркестр и пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации г.о. Самары показал видеоролик, приуроченный к этой юбилейной дате.

10:40 12.04.2021 «Мы не могли остаться в стороне от этой знаменательной даты, — рассказал руководитель военного оркестра регионального управления Росгвардии майор Олег Чемоданов. — Для исполнения мы выбрали одну из самых космических композиций, которая называется «Зодиак», ее исполняла одноименная советская музыкальная группа».

10:41 12.04.2021 Исследовательский холдинг «Ромир» узнал у россиян, является ли, по их мнению, Россия космической державой, следует ли вкладывать больше средств в освоение космоса и желают ли они переселиться на другую планету. Половина респондентов (50%) выразила в той или иной степени уверенность в том, что современная Россия является великой космической державой. В 2010 году доля подобных ответов была выше — 62%. Напротив, 39% россиян не согласны с такой оценкой космического величия России (против 28% в 2010). Еще 11% затруднились ответить.

10:42 12.04.2021 Говоря о дальнейшем освоении космоса, большинство респондентов (37%) считает, что следует продолжать его, затрачивая на это столько усилий и средств, сколько тратится сейчас (против 29% в 2010 году). Еще 26% опрошенных видит смысл в увеличении вкладываемых сил и средств (против 39% в 2010 году). Кроме того, за 11 лет выросло число россиян, по мнению которых надо затрачивать минимум усилий и средств на освоение космоса — с 11% в 2010 до 15% в 2021 году.

10:42 12.04.2021 Последний вопрос исследования касался желания переселиться на другую планету. Так, лишь 13% опрошенных хотели бы это осуществить. Подавляющее большинство россиян (67%) не выразили желания покинуть Землю. Еще 20% затруднились ответить на вопрос.

10:43 12.04.2021 12 апреля в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке уже установили инсталляцию, посвященную Юрию Гагарину. Каждая инсталляция посвящена определенному герою космоса. Во ВГУЭС появится изображение Германа Титова, в МГУ им. Невельского объект посвятят Алексею Леонову. Читайте также: В трёх вузах Владивостока установят арт-объекты «Герои космоса»

10:53 12.04.2021 Запуск белгородского спутника, который доставит на орбиту колбу с сиренью из Белгородской области? запланирован на осень 2021 года. Об этом на странице в instagram сообщил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом: Белгородская сирень отправится на космическую орбиту

10:57 12.04.2021 В результате «подлых санкций» со стороны США несколько потенциальных заказчиков отказались от запусков на российских ракетах-носителях. Об этом 12 апреля рассказал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Об этом: Рогозин рассказал о срыве нескольких контрактов из-за санкций США

11:00 12.04.2021 В Ростове-на-Дону на площади Гагарина возложат цветы к бюсту советского лётчика-космонавта и проведут концерт-викторину ко Дню космонавтики. Ростовские библиотеки подготовили онлайн-мероприятия, посвящённые первому полёту человека в космос. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону на площади Гагарина возложат цветы и проведут викторину

11:06 12.04.2021 Велопробег «Поехали!», посвященный 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина. Саратов. saratov.gov.ru

11:13 12.04.2021 От имени правительства и от себя лично с Днем космонавтики поздравил жителей Татарии премьер-министр Алексей Песошин. Он отметил, что освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития. Если будущие поколения продолжат славные традиции первопроходцев, то нас ждут новые открытия и достижения, заверил Песошин. Подробности в материале: Председатель правительства Татарии поздравил жителей с Днём космонавтики

11:16 12.04.2021 Периодом золотого века российской космонавтики большинство жителей России (76%) считают эпоху Сергея Королёва и Юрия Гагарина — конец 1950-х — начало 1960-х годов. Читайте подробнее: Граждане назвали период золотого века российской космонавтики

11:22 12.04.2021 Вместе со всей страной 12 апреля Международный детский центр «Артек» отмечает День космонавтики. К 60-летию первого полета человека в космос в Международном детском центре создали стрит-арт «Артек гордится». На нем изображены пять легендарных личностей мировой космонавтики: Константин Циолковский, Сергей Королёв, Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова. Роспись напоминает артековцам о космическом подвиге наших оотечественников, вдохновляет стремиться к звездам, во всем быть первыми.

11:23 12.04.2021 В Саратове 12 апреля запланирована обширная праздничная программа, приуроченная к 60-летию первого полета человека в космос. В завершение дня в 22:00 (местное время) на Соколовой горе прогремит праздничный салют. Подробности в материале: В Саратове ко Дню космонавтике подготовили праздничную программу

11:24 12.04.2021 В День космонавтики в Якутске активисты и общественники провели флешмоб — они составили из автомобилей слово «Поехали». Читайте подробнее: В Якутске активисты составили из автомобилей гагаринское «Поехали»

11:25 12.04.2021 Глава Чувашии Олег Николаев отметил значимость Дня космонавтики в истории республики. [[[quote-0]]]

11:26 12.04.2021 В Чувашии любители физкультуры и спорта республики отметили 60-летие со дня первого полета человека в космос 60-километровым велопробегом.

11:27 12.04.2021 Накануне Дня космонавтики в Чувашии мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева стал одной из площадок проведения «Космического диктанта — 2021».

11:29 12.04.2021 В Чебоксарах открылся планетарий-кинозал с обзором в 360 градусов. В прокате сферические анимационные фильмы, разработанные ведущими российскими и зарубежными студиями. Он расположен в парке культуры и отдыха им. 500-летия города.

11:30 12.04.2021 На Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге под музыку из фильма «Укрощение огня» появился портрет Юрия Гагарина. Акция в рамках традиционного для Северной столицы звукового шоу «Поющие мосты» была приурочена к 60-летию первого полета человека в космос. Об этом: На Дворцовом мосту Петербурга появился портрет Юрия Гагарина

11:33 12.04.2021 В парке им. Ю. А. Гагарина в Челябинске открылась фотовыставка ко Дню космонавтики. Её подготовили сотрудники Объединённого государственного архива Челябинской области. Читайте также: В челябинском парке Гагарина ко Дню космонавтики открыли выставку

11:35 12.04.2021 Россия призывает страны мира к совместной выработке международного юридически обязывающего соглашения, запрещающего размещение в космосе любых видов вооружения и применения силы, либо угрозы силой. Об этом в видеообращении по случаю 60-лeтия полета Юрия Гагарина в космос заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом: РФ призывает к переговорам по запрету размещения оружия в космосе — Лавров

11:48 12.04.2021 Приуроченная ко Дню космонавтики киновыставка «Космос Павла Клушанцева» откроется в Санкт-Петербурге вечером 12 апреля в фойе киностудии «Ленфильм». В честь открытия выставки в кинотеатре «Ленфильма» пройдет специальный показ снятой в 1961 году картины Павла Клушанцева «Планета бурь» — о совместной советско-американской экспедиция на Венеру. Читайте также: В Петербурге покажут фильмы режиссера, предсказавшего покорение космоса

11:50 12.04.2021 «Сегодня, в День космонавтики, все постят официальные, прилизанные фото Гагарина. Я же хотел опубликовать эту символическую фотографию, сделанную на любительский фотоаппарат сразу после приземления Юрия Алексеевича. Это была общая, всенародная победа», — написал в своем телеграм-канале депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев .

11:50 12.04.2021 В Челябинске башня телецентра 12 апреля апреля засияет в честь Дня космонавтики. На ней включат архитектурно-художественную подсветку, сообщили журналистам в мэрии. Торжественный сценарий будет работать с 20:00 до 23:00 по местному времени (с 18:00 до 21:00 мск). Подробности в материале: Башня телецентра Челябинска засияет в честь Дня космонавтики

11:58 12.04.2021 Генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» о своём деде — Юрии Гагарине, о хобби первого человека в космосе, смене фамилии и авиации как судьбе. Читайте также: Внук Гагарина рассказал подробности жизни известного космонавта

12:01 12.04.2021 В Перми в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос зажгут иллюминацию на телебашне, сообщает пресс-служба мэрии. Пермская телебашня засверкает праздничными огнями архитектурно-художественной подсветки 12 апреля с 21:00 по местному времени (19:00 мск) до полуночи. Об этом: В честь 60-летия полёта человека в космос на пермской телебашне зажгут огни

12:04 12.04.2021 Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал День космонавтики предметом общей гордости. Соответствующее заявление он сделал во время церемонии возложения цветов к захоронению Юрия Гагарина в Кремлевской стене. «[День космонавтики — это] предмет общей гордости [страны и мира]», — сказал Рогозин. Читайте подробнее: Рогозин сравнил День космонавтики с Днём Победы

12:05 12.04.2021 День космонавтики со всё более противоречивыми чувствами встречает депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев. Об этом 12 апреля он написал в своем телеграм-канале, рассказав, в чём, по его мнению, заключается «колоссальное отличие» современников от того поколения, которое причастно к полету Гагарина: «С одной стороны — гордость за эту победу, навсегда вписавшую нашу страну в историю человечества. С другой — боль за то состояние, в котором оказалась не только ракетно-космическая отрасль, но и весь научно-технический сектор страны. В такой день особенно остро понимаешь и переживаешь масштабы технологического отставания современной России. Ведь чем важно для нас это событие? Оно ознаменовало успех советской науки, образования, промышленности. За ним стоят колоссальные усилия ученых, конструкторов, инженеров, педагогов, управленцев, военных и многих других. Да, нам есть чем гордиться. Но на фоне прошлых успехов настоящее и будущее российской космонавтики выглядит еще более мрачным и безрадостным. Вместо Генерального конструктора Королева — «скоморох» Рогозин. Вместо прорывных технологий — раскрашивание ракет под хохлому и освящение их попами, вместо реальных достижений — пустые обещания и пиаровские прожекты..» Читайте также: Вместо Королёва — «скоморох» Рогозин: День космонавтики и противоречия

12:16 12.04.2021 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 апреля посетил Московский авиационный институт (МАИ). Вуз готовит кадры для авиационной и ракетно-космической отрасли. Мишустин возложил цветы к памятным доскам, установленным на территории МАИ в честь выдающихся учёных, педагогов и достигших высоких результатов в профессии выпускников. Читайте также: Михаил Мишустин посетил МАИ

12:17 12.04.2021 По данным ВЦИОМ, главная цель участия России в освоении космоса — развитие науки и высоких технологий (51%). Читайте подробнее: Названы основные цели участия России в освоении космоса

12:18 12.04.2021 К 60-летию первого полета человека в космос в Октябрьском округе Омска состоялось торжественное мероприятие «Космос наш!». Как сообщили в мэрии, представители партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии» совместно с сотрудниками администрации Октябрьского округа поздравили работников и ветеранов производственного объединения «Полёт» — филиала Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева в городе Омске с Днём космонавтики.

12:27 12.04.2021 Первый советский космонавт Юрий Гагарин всегда мог помочь товарищам и умел поднять им настроение в трудную минуту. Об этом летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов рассказал в опубликованном 12 апреля интервью РИА Новости. По словам Волынова, однажды после тренировки на центрифуге участники первого отряда космонавтов очень устали, в том числе и сам Гагарин. В автобусе ехали молча. «Юра начинает рассказывать мужской хулиганский анекдот. Все рассмеялись, появились силы», — сообщил Волынов. Читайте подробнее: Волынов рассказал, как Гагарин рассмешил уставших космонавтов

12:36 12.04.2021 Ростовский областной музей краеведения ко Дню космонавтики подготовил онлайн-выставку «История космонавтики в филателии». В экспозиции — почти 100 знаков почтовой оплаты, марки. Читайте также: Ростовский музей краеведения собрал «космические» марки

12:41 12.04.2021 Мнения граждан о том, должна ли Россия стремиться первой отправить экспедицию на Марс, разделились. Уверены, что должна, 42% опрошенных, не должна — 48%. Читайте также: Должна ли Россия стремиться первой отправить экспедицию на Марс — опрос

12:45 12.04.2021 В Подмосковье в нормативное состояние приведут четыре улицы, названные в честь выдающихся космонавтов. Об этом 12 апреля сообщается на сайте правительства Московской области. Читайте также: Названные в честь Гагарина улицы отремонтируют в Подмосковье

12:45 12.04.2021 В библиотеках Ульяновска проходят тематические мероприятия, приуроченные 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Они завершатся 13 апреля.

12:46 12.04.2021 13 апреля в ульяновской библиотеке № 5 пройдет квест «К далеким звездам Галактики». Ребята разделятся на две команды и пройдут психологические тесты на сплочение команды, игры на развитие памяти и внимания, а также отгадают загадки по космической теме.

12:46 12.04.2021 По данным ВЦИОМ, большинство жителей России (69%) знают, когда был совершен первый полет человека в космос. Подробности в материале: Большинство жителей РФ знают дату первого полёта человека в космос

12:57 12.04.2021 Премьер Михаил Мишустин возложил цветы к мемориальным доскам в честь выдающихся конструкторов у Московского авиационного института.

12:58 12.04.2021 В аэропорту Перми 12 апреля прозвучала «Музыка высокого полёта» в исполнении Пермского губернского оркестра. Необычным концертом музыканты решили отметить 60-летие со дня первого полёта человека в космос, сообщает пресс-служба краевой администрации. «Это важная дата в истории всего человечества! Ну, а наш город особенно тесно связан с освоением космоса. В нашем регионе приземлился Восход-2 с легендарными космонавтами Беляевым и Леоновым на борту, чьи имена теперь носят улицы Индустриального района, а летчики-космонавты, герои Советского Союза стали почетными гражданами Перми. На нашем «Протоне» строятся ракетные двигатели. Пермь — это космический город. Мы не могли пропустить юбилейную дату. Ну, а площадка пермского аэропорта выбрана неслучайно, космос здесь немного ближе…» — отметил главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов. Об этом: В аэропорту Перми звучала «Музыка высокого полёта»

13:04 12.04.2021 Ракета-носитель «Союз-2.1а» способна доставить полезный груз к Международной космической станции за два часа, реализуя одновитковую схему полёта. Об этом начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Рафаил Муртазин сообщил 12 апреля. Он отметил, что РКК уже всё подготовила для отработки такой схемы полёта, например на фоне двухвитковой схемы того же грузовика. Теперь нужно подключать смежные организации. Подробности в материале: «Союз-2.1а» способен долететь до МКС за два часа

13:07 12.04.2021 В Красноярске в школе №82 в честь Дня космонавтики торжественно открыли «Парту Героя» имени Юрия Гагарина. Как уточнили в мэрии Красноярска, «Парта Героя» — федеральный проект, который успешно реализуется с 2018 года. Главная цель — дать возможность школьникам узнать больше о людях, которые внесли серьёзный вклад в развитие нашей страны. Школьная парта имени Юрия Гагарина. Фото пресс-службы администрации Красноярска

13:09 12.04.2021 В Екатеринбурге прогремел дневной салют в честь 60-летия со дня запуска человека в космос, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Фейерверк запустили 12 апреля в 12:00 (по местному времени). Всего прогремело 12 залпов — согласно традиции, ежегодно соблюдаемой в городе. Также в городе запланирован торжественный приём ветеранов аэрокосмической отрасли. Мероприятие проходит в мэрии Екатеринбурга. Подробности в материале: В Екатеринбурге запустили салют в честь Дня космонавтики

13:12 12.04.2021 Более 750 единиц наукоёмкой продукции для космической отрасли произвело в 2020 году Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (Госкорпорации «Ростех») Калужской области. Продукция предназначена для комплектования ракет-носителей «Протон-М», «Ангара-А5», космических аппаратов различного назначения. Для комплектования космических аппаратов в 2020 году выпущено 19 каркасов солнечных батарей, 94 панели терморегулирования суммарной площадью более 100 квадратных метров. Всего «Технология» изготовила комплектующие для 10 космических аппаратов различного назначения. Читайте также: В Обнинске произвели за год свыше 750 единиц космической продукции

13:12 12.04.2021 Российский президент Владимир Путин побывает на месте приземления Юрия Гагарина во время поездки в Саратовскую область 12 апреля. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам. Читайте подробнее: Путин побывает на месте приземления Гагарина в Энгельсе

13:21 12.04.2021 Алтайский край. 11 апреля в котловане за спорткомплексом «Заря» собрались десятки юных ракетостроителей Бийска и Быстрого истока, их родители, горожане, и, конечно главные герои — действующие модели ракет. Всего в небо взлетело порядка 20 ракет. Но не всё проходило гладко. Как и в большой космонавтике, были и неудачи, информируют «Вести-Алтай». Уже 20 лет подряд в канун Дня космонавтики мальчишки здесь проверяют свои инженерные разработки. И 20 лет ни одного старта не пропускает академик Геннадий Сакович, стоявший у истоков развития детского ракетостроения.

13:30 12.04.2021 В Мурманске в честь 60-летия со дня первого полёта человека в космос появилось граффити с портретом Юрия Гагарина. Фото: B-port.ru

13:32 12.04.2021 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил с Днем космонавтики и обратил внимание на то, что страна из разоренной и опустошённой войнами в кратчайшие сроки превратилась в могучую промышленную и научную державу, на которую равнялся весь мир. «Поэтому абсолютно закономерно, что именно гражданин Советского Союза Юрий Гагарин стал первопроходцем космических высот», — отметил Зюганов. Сегодня, вспоминая об этом великолепном достижении, коммунисты с горечью видят нынешнюю разруху. Но они глубоко убеждены — новые победы еще впереди!

13:40 12.04.2021 В ДНР ввели в обращение металлическую почтовую марку в честь Гагарина. Читайте подробнее: В ДНР ко Дню космонавтики выпустили металлическую почтовую марку

13:43 12.04.2021 На маршрут №2 в Омске вышел «космический» троллейбус. Как сообщили в мэрии города, на троллейбус марки Trolza, курсирующий по маршруту «Завод им. Попова» — «Ермак», был нанесен креативный рисунок в космической тематике. «Космический» троллейбус в Омске. Фото пресс-центра администрации Омска

13:43 12.04.2021 Российский премьер-министр Михаил Мишустин в детстве мечтал стать лётчиком. Об этом он заявил 12 апреля во время посещения Московского авиационного института (МАИ). «В свободное время мы приходили, учились и мечтали о том, чтобы, может быть, стать лётчиками», — сказал он и добавил, что вместе с другими мальчишками мечтал так или иначе заниматься космической отраслью. Читайте также: Мишустин мечтал стать лётчиком и работать на космос

13:51 12.04.2021 И сейчас, и в будущем России будут нужны инженеры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 апреля в ходе встречи со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в Московском авиационном институте (МАИ). Некоторое время назад инженерные профессии были не в почёте, напомнил он. «Но без сомнения, сегодня престиж инженерной науки совершенно другой», — подчеркнул премьер-министр. Об этом: Мишустин: инженерные специальности будут нужны и престижны

13:53 12.04.2021 Международный сервис аудиокниг Storytel сделал подборку самых популярных произведений о космосе и обо всем, что с ним связано.

13:54 12.04.2021 Самые популярные документальные аудиокниги о космосе Самой популярной аудиокнигой про космос и новые технологии, с ним связанные, стала книга про Илона Маска авторства Эшли Вэнс. На втором месте по прослушиванию у российской аудитории — биография одного из самых популярных людей ХХ века Юрия Гагарина. Третье место занимает аудиокнига «Космос» Карла Сагана. Бывший космонавт, а сегодня мотивационный спикер и тренер, Сергей Рязанский на четвертом месте по прослушиваниям со своей книгой-ответами на самые распространенные вопросы о космосе «Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике». И пятерку популярных книг закрывает один из самых известных популяризаторов науки нашего времени Стивен Хокинг и его «Краткие ответы на большие вопросы». Эшли Вэнс, «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее. Новые факты» Лев Данилкин, «Юрий Гагарин» Карл Саган, «Космос» Сергей Рязанский, «Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике» Стивен Хокинг, «Краткие ответы на большие вопросы» Сборник New Scientist, «Космос. От Солнца до границ неизвестного» Антон Первушин, «108 минут, изменившие мир»

14:00 12.04.2021 Советской программе освоения космоса суждено было пройти такой же путь, как и самому СССР. На неё работала вся страна, а когда страна стала спотыкаться, стала спотыкаться и отечественная космическая программа. Её ровный шаг не восстановлен до сих пор. Но он обязательно должен быть восстановлен вместе с ровной здоровой исторической поступью России. Читайте также: 12 апреля — день памяти о дерзании духа, жертвенности и подвижничестве

14:13 12.04.2021 Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков 12 апреля поприветствовали с борта Международной космической станции гостей и участников молодежной площадки «Поколение 2030» Красноярского экономического форума. Читайте подробнее: Участников Красноярского экономического форума поприветствовали космонавты

14:25 12.04.2021 Руководство Тункинского национального парка в Бурятии пригласило американского предпринимателя Илона Маска посетить объекты по изучению космоса. Письмо с приглашением приурочено к празднованию 60-летия полёта Юрия Гагарина, что «стало настоящим прорывом в изучении космоса и показало мощь человеческого разума». Об этом: Илону Маску предложили посетить нацпарк в Бурятии

14:32 12.04.2021 Очевидцы заметили и сняли на видео кортеж с лимузином «Аурус», следующий по дороге в Саратовской области Читайте подробнее: В Саратовской области заметили кортеж с лимузином «Аурус»

14:36 12.04.2021 Почтовую марку в честь 60-летия первого полёта человека в космос выпустили Почта Сербии и российская госкорпорация «Роскосмос». Церемония гашения марки прошла 12 апреля в Музее сербской почты в Белграде. Читайте также: Почта Сербии и Роскосмос выпустили марку в честь полёта Гагарина

14:41 12.04.2021 В Нижнем Новгороде открыта новая школа, рассчитанная на 675 человек. Строительство обошлось в 640 млн рублей. [[[quote-1]]]

14:43 12.04.2021 На открытии новой школы в Нижнем Новгороде. Фото: government-nnov.ru

14:46 12.04.2021 В Чебоксарах в кондитерской «Планета», которая находится на улице имени космонавта А. Г. Николаева, ко Дню космонавтики изготовили торт «Мира нашей Планете». Автор сладкого изделия — мастер-кондитер Чувашии Надежда Андреева. Фото: планета21. рф

14:55 12.04.2021 В День космонавтики в Калуге открылась фотовыставка «Тайны космоса. Загадки следствия», сообщили 12 апреля в калужском региональном следственном управлении СК России. Готовясь к 60-летию первого полёта человека в космос, сотрудники следственного управления заметили сходство в деятельности космонавтов и работе следователей. Читайте подробнее: Калужские следователи создали фотовыставку, посвященную себе и космосу

14:57 12.04.2021 Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил земляков с Днём космонавтики, сообщает 12 апреля пресс-служба регионального правительства. В поздравлении губернатора говорится, что Калужская область имеет прямое отношение к реализации заветной мечты человечества об освоении космоса. Стремление к звёздам гениального Константина Эдуардовича Циолковского легло в основу советского ракетостроения. И сегодня значительный вклад в развитие космической отрасли вносят научные коллективы и предприятия региона. Об этом: Шапша пожелал калужанам выходить на новые орбиты

15:01 12.04.2021 Российские космонавты будут пользоваться новыми подробными картами Луны, когда высадятся на поверхности естественного спутника Земли. О создании таких карт сообщила 12 апреля руководитель Лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Карачевцева. Читайте подробнее: Россия разработает детальные карты Луны для высадки космонавтов

15:20 12.04.2021 В Тюмени 50 добровольцев прошли экспресс-подготовку в космонавты и совершили свой первый полёт с помощью очков виртуальной реальности (VR). Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России», организовавшей акцию к 60-летию первого полёта человека в космос. Об этом: Пятьдесят тюменцев прошли экспресс-подготовку в космонавты

15:41 12.04.2021 Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в марафоне «Космос у нас в крови». (сс) Вячеслав Реутов. khabkrai.ru

15:54 12.04.2021 Глава Коми Владимир Уйба напомнил своим подписчикам «ВКонтакте» о вкладе республики в изучение человеческих возможностей при покорении космоса. Подробности в материале: Глава Коми рассказал, как жителей республики готовили к полёту на Марс

15:55 12.04.2021 Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать украинскую космическую госпрограмму. Об этом: Зеленский: полёт человека в космос без Украины был бы невозможен

16:11 12.04.2021 Единственная в Эстонии школа, в которой активно популяризировалась космонавтика и проводились регулярные встречи с космонавтами, учеными и специалистами космической отрасли, закрыта и снесена. Подробности в материале: В Эстонии закрыли и снесли школу им. Королева, где был музей космонавтики

16:36 12.04.2021 Единственный в Ростове-на-Дону музей космонавтики будет закрыт, однако экспонаты будут сохранены. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко. Читайте также: В Ростове-на-Дону закроют существующий музей космонавтики

17:20 12.04.2021 Вероятность существования НЛО (неопознанных летающих объектов) существует, не все разговоры на эту тему — выдумка, заявил российский космонавт Олег Кононенко. Подробности в материале: Космонавт Олег Кононенко высказался об НЛО

17:23 12.04.2021 Президент России Владимир Путин 12 апреля возложил цветы к памятнику первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Глава государства посетил новый Парк покорителей космоса в городе Энгельс Саратовской области. Об этом: Путин возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину

17:37 12.04.2021 Цветы возложил президент России Владимир Путин к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину в городе Энгельсе (Саратовская область). Читайте подробнее: Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в городе Энгельсе

18:06 12.04.2021 Празднование в Чебоксарах. Фото Василия Кузьмина, cap.ru.

18:11 12.04.2021 Россия должна достойно поддержать статус космической державы в XXI веке, заявил 12 апреля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли. Подробности в материале: Путин заявил, что РФ должна поддержать статус космической державы

18:14 12.04.2021 Полёт первого космонавта Юрия Гагарина изменил мир и был грандиозным событием, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли. Об этом: Путин назвал полёт Гагарина событием, изменившим мир

18:27 12.04.2021 В ракетно-космическую отрасль России нужно активнее привлекать молодые кадры, заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли. Глава государства рассказал, что сейчас в отрасли уже трудятся более 50 тысяч человек до 35 лет. Читайте также: Путин поручил привлекать в космическую отрасль молодые кадры

18:34 12.04.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин рад, что исполнилась его мечта: на месте приземления создан Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Читайте также: Володин: исполнилась давняя мечта, создан Парк покорителей космоса

18:35 12.04.2021 Основные российские проекты в космической сфере надо проанализировать еще раз, заявил 12 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию отечественной космической отрасли. Глава российского государства призвал проверить наиболее важные этапы реализации основных проектов с разбивкой по годам и соответствующим финансированием. Читайте также: Путин призвал еще раз проанализировать основные космические проекты

18:35 12.04.2021 О готовности России сотрудничать с другими странами по теме космоса заявил 12 апреля президент страны Владимир Путин в своём поздравлении с Днём космонавтики. Читайте подробнее: Путин заявил о планах России сотрудничать по космосу с другими странами

18:41 12.04.2021 Космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») рассказывала, что Юрий Гагарин считал Саратовскую область своей малой Родиной и, приезжая из Саратова, всегда привозил местные яблоки, которыми угощал космонавтов. При этом подчеркивая, что они с его малой Родины. Об этом говорится в Телеграм-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина.

18:41 12.04.2021 Россия должна оставаться одной из главных ядерных и космических держав мира, заявил 12 апреля президент страны Владимир Путин в своём поздравлении с Днём космонавтики. Об этом: Путин: РФ должна оставаться одной из главных ядерных и космических держав

18:42 12.04.2021 О готовности России сотрудничать с другими странами по теме космоса заявил 12 апреля президент страны Владимир Путин в своём поздравлении с Днём космонавтики. Об этом: Путин заявил о планах России сотрудничать по космосу с другими странами

18:45 12.04.2021 Правительству РФ необходимо подготовить меры по достижению приоритетов в космической отрасли. Об этом заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли. Читайте подробнее: Путин поручил подготовить меры для масштабных задач в космосе

19:01 12.04.2021 За три года центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ посетили около полутора миллионов посетителей. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба выставки. Центр был открыт 12 апреля 2018 года в отреставрированном историческом павильоне №34 «Космос». Объекм является уникальным по масштабу и содержанию объектом и крупнейшим космическим музеем страны, выставочное пространство которого занимает площадь более 15 тысяч квадратных метров. В 2018 году центр посетили порядка 700 тыс. человек, в 2019 году — чуть более 640 тыс., в 2020 году — 150 тысяч. В руководстве ВДНХ ожидают, что по итогам 2021 года количество посетителей центра превысит 730 тысяч человек.

19:05 12.04.2021 Президент России Владимир Путин вместе с депутатом Госдумы Валентиной Терешковой («Единая Россия») высадили кедр на аллее в Парке покорителей космоса. Аллея высажена в память о позывном «Кедр», который был закреплен за Юрием Гагариным в ходе подготовки к орбитальному полету. Подробности в материале: Путин посадил кедр на алее Парка покорителей космоса

19:29 12.04.2021 Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить долгосрочный документ с перечнем мер по реализации приоритетных основ государственной политики в космической сфере. Об этом глава государства заявил 12 апреля в ходе совещания по развитию отечественной космической отрасли. Читайте также: Путин поручил правительству утвердить меры реализации госполитики в космосе

19:58 12.04.2021 В Нижнем Новгороде в жилом комплексе «Гагаринские высоты» открылась новая школа на 675 человек. «Символично, что школу на проспекте Гагарина, в жилом комплексе «Гагаринские высоты», мы открываем сегодня, в День космонавтики, когда отмечается 60-летие со дня первого полета человека в космос», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он добавил, что основной акцент в обучении здесь будет сделан на точные науки, также дети будут изучать космос и Вселенную. Кроме того, в школе даже есть собственный планетарий. Подробности в материале: В Нижнем Новгороде в День космонавтики открыли новую школу

20:30 12.04.2021 В День космонавтики жители Архангельска напомнили губернатору о плачевном состоянии проспекта Советских космонавтов. Об этом: Архангельским властям напомнили о позорном проспекте Советских космонавтов

20:39 12.04.2021 Врио главы Мордовии Артем Здунов в День космонавтики поздравил с профессиональным праздником Героя РФ, почетного гражданина Мордовии, уроженца Зубово-Полянского района Владимира Дежурова. В 1995 году Дежуров был командиром космического корабля «Союз ТМ-21» международной русско-американской экспедиции на российскую орбитальную станцию «Мир». Тогда космонавты провели на орбите 79 суток. Об этом: Врио главы Мордовии поздравил с праздником космонавта Владимира Дежурова

20:59 12.04.2021 В Ижевске в День космонавтики силами студентов филиала Самарского государственного университета путей сообщения, Ижевского автотранспортного техникума, а также учащихся школ №10 и №20 провели флешмоб «Поехали». 200 молодых людей образовали знаменитую фразу первого человека в космосе Юрия Гагарина «Поехали», а также традиционный солярный знак на Привокзальной площади железнодорожного вокзала. Об этом: Фотография из Удмуртии может попасть на Международную космическую станцию

21:07 12.04.2021 Высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что первый полёт человека в космос «без Украины был бы невозможен», прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 апреля в Facebook. [[[quote-2]]]

Подробности в материале: В МИД РФ ответили на слова Зеленского о роли Украины в покорении космоса