Казань, , 07:41 — REGNUM В Татарии сельхозпредприятия приступили к весенне-полевым работам. Пока проводится подкормка озимых культур и многолетних трав. Массовое начало сезонных работ запланировано со второй половины апреля. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Глава ведомства оценил состояние озимых как хорошее, проблемными считаются 16 тыс. гектаров, или около 3%. Аграриям удалось накопить минеральных удобрений 181 тыс. тонн действующего вещества, или 66,0 кг действующего вещества на гектар (с плюсом 12,8 кг д.в./га, или 24%, к 2020 году). Поставлена задача довести накопления удобрений до 70 кг д.в./га.

Активно готовится к предстоящим работам сельхозтехника. С начала года приобретено около 1,2 тыс. единиц на сумму более 4 млрд рублей. Запланировали закупку еще 450 тракторов, 150 зерноуборочных, 50 кормоуборочных комбайнов и другой сельхозтехники, уточнил министр.

По мнению Зяббарова, при благополучных погодных условиях потенциал техники позволяет провести посевные работы в двухнедельный срок (100 тыс. га сутки — 1,5 млн га план ярового сева).

ИА REGNUM напоминает, в марте-апреле аграрии Татарии получат субсидии по основным направлениям, в том числе числе сумма несвязанной поддержки составит 390 млн рублей, стимулирующей на зерновые и масличных культуры — 533 млн рублей, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве — 823 млн рублей, на покупку минеральных удобрений — 1 млрд рублей, на техническую модернизацию — 554 млн рублей.

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