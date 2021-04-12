Новосибирск, , 07:29 — REGNUM Глава Первомайского района Новосибирска Виталий Новосёлов сообщил о своём уходе с поста. Об этом чиновник сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"На сегодняшний день мне сделано предложение, опробовать свои силы в качестве кандидата в депутаты Государственной думы. Я за этот месяц объехал все предприятия района, учреждения, со всеми руководителями поговорил. Все поддержали, — сказал Новосёлов в своём видеообращении. — Я из своего района никуда не убегаю, я буду депутат в Государственной думе и от Первомайского района в том числе».

Он отметил, что хочет запомнится депутатом, который «не больше всех проголосовал за законодательные инициативы, а больше всех привлёк денег на развитие Новосибирской области».