Омск, , 07:21 — REGNUM Омские следователи проводят проверку по факту смерти двоих мужчин в результате поражения электротоком. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в областном следственном управлении СКР.

Двое мужчин скончались днём 10 апреля на 67 км трассы Омск — Черлак от поражения электротоком высоковольтной линии электропередач.

В результате осмотра места происшествия и опроса очевидцев было установлено, что, по предварительным данным, пьяный 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-21 074 не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в бетонную опору линии электропередач, повредив её и оборвав провод.

Водитель позвонил своему приятелю и попросил помочь с эвакуацией автомобиля. Затем он подошёл к капоту, чтобы отключить аккумулятор. В этот момент мужчину ударило током от провода линии электропередач. Он скончался на месте. Приехавший на помощь 25-летний друг также получил смертельное поражение электротоком.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Заиграевском районе Бурятии пожарный погиб, пытаясь спасти с электроопоры кошку.

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