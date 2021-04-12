Кито, , 07:17 — REGNUM Наибольшее число голосов избирателей получил на втором туре президентских выборах в Эквадоре бывший банкир и правоцентрист Гильермо Лассо. Об этом свидетельствуют данные предварительного подсчёта голосов, опубликованные 12 апреля Национальным избирательным советом (НИС) южноамериканской страны.

После обработки 98,05% бюллетеней Лассо набрал 52,48% голосов избирателей. Его соперник Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию «Союз ради надежды» получил 47,52% голосов избирателей и признал своё поражение не дожидаясь окончательных итогов подсчёта голосов.

Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское «Движение КРЕО», выступая перед сторонниками, назвал день голосования историческим. Политик поблагодарил избирателей за доверие и заверил, что выполнит все свои предвыборные обещания. Трансляция выступления Лассо велась в Facebook.

Араус поздравил своего соперника с победой, пояснив, что неудача на выборах ни в коем случае не является политическим или моральным поражением. С победой Лассо поздравил и действующий президент Эквадора Ленин Морено. ОН пожелал новому главе государства «всяческих успехов на благо эквадорцев».

Ранее ИА REGNUM сообщало о прогнозе, который дали во Франции по предстоящим выборам президента в Эквадоре и Перу.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции дали прогноз по предстоящим выборам президента в Перу и Эквадоре