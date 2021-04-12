Кемерово, , 07:13 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 сегодня, 12 апреля, за прошедшие сутки выявлено 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 59 случаев, 10 апреля — 58 случаев. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 16, Междуреченск — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Юрга — пять, Новокузнецк — три, Краснобродский — два, Осинники — два, Полысаево — два, Прокопьевск — два, Промышленновский МО — два, Топкинский МО — два, Тяжинский МО — два, Чебулинский МО — два, Юргинский МО — два, Белово — один, Березовский — один, Ленинск-Кузнецкий — один, Мариинский МР — один, Таштагольский МР — один, Тисульский МР — один, Яшкинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 47 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 33 965 случаев заражения коронавирусом, 32 978 человек выздоровели, 635 пациентов скончались.