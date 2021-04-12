Оренбург, , 07:12 — REGNUM В Оренбурге 12 апреля в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос состоится «Космический забег». Перед стартом спортивного мероприятия на площадке культурного комплекса «Национальная деревня» для участников акции президент Оренбургской региональной общественной организации «Федерация Черлидинга» Юлия Олейник проведет зарядку, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сбор и регистрация спортсменов начнется в полдень по местному времени (10:00 мск). Забег будет состоять из семи спортивных стартов с участием от 100 до 150 человек в каждом. Протяженность дистанции составит 2 км.

Первыми стартуют чиновники правительства и аппарата главного федерального инспектора по региону, а также депутаты Заксобрания. После первого забега участники акции исполнят гимн российской космонавтики — песню «Трава у дома».

После этого на старт выйдут воспитанники детско-юношеских спортивных школ, школьники, студенты, работающая молодежь, активисты-общественники, участники добровольческого движения, инициативные горожане.

В честь Дня космонавтики 12 апреля в Оренбурге запланирован ряд мероприятий на тему космоса: танцевальный флешмоб, акция «Улыбка Гагарина», «Космический привет» на меловой доске, викторина на знание фактов о жизни Юрия Гагарина, работа фотозоны.