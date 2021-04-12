Петропавловск-Камчатский, , 07:11 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил выговор министру туризма края Наталии Максименко и потребовал уволить руководителя АНО «Камчатский туристский информационный центр» (АНО КТИЦ) в связи с утратой доверия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В ходе внеплановой проверки АНО КТИЦ главным контрольным управлением в организации были выявлены факты коррупции. Как рассказал глава Камчатки, в настоящее время деятельность центра проверяют правоохранительные органы. Уже известно о выявленных фактах превышения полномочий руководителем и других серьёзных нарушениях в финансовых и бухгалтерских операциях.

«Для меня непонятно, почему министр туризма не осуществляла должный контроль за своим учреждением, не следила за происходящим внутри организации и не пресекла саму возможность подобной ситуации», — сказал Солодов.

Губернатор Камчатки потребовал передать материалы проверки в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал бывшего заместителя председателя регионального правительства Андрея Шестакова на два месяца.