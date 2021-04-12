Саратов, , 07:20 — REGNUM В Энгельсском районе провели велопробег «Поехали!», посвященный 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина. Мероприятие организовали 11 апреля на новой велодорожке протяженностью 13 км, построенной на подъезде к Парку покорителей космоса, сообщает пресс-служба губернатора.

Любители велоспорта могли воспользоваться велопрокатом, который развернули на старте. Участники отправились в путь ровно в 10:55, именно в этот час 60 лет назад корабль «Восток — 1» опустился на саратовскую землю.

Также в воскресенье прошел традиционный легкоатлетический забег «Звёздный путь». В текущем году мероприятие прошло в 43-й раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на расстоянии 16 км от Энгельса открылся Парк покорителей космоса имени первого в мире космонавта.

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