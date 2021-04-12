Якутск, , 07:16 — REGNUM В 18 из 20 магазинах Якутска в ходе проверок выявлены необоснованно завышенные цены на продукты питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Завышение цен обнаружено на социально значимые продовольственные товары — детское питание, мука, соль, молоко, чай, масло сливочное и растительное, макаронные изделия и другие продукты питания.

В отношении виновных лиц возбуждены административные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на майонез и соусы в России в апреле могут вырасти в среднем на десять процентов.