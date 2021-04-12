Чита, , 07:04 — REGNUM Несмотря на то, что среднесуточный показатель темпов прироста заболеваемости COVID-19 по Забайкальскому краю составляет 4,7, что на 20% ниже российских показателей, в регионе наблюдается рост числа заражений среди работников торговли (на 80%) и пожилых больных (почти на 11%). Об этом 12 апреля сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа.

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"По сравнению с последними неделями марта, в апреле продолжается снижение заболеваемости на 44,6%. За неделю по районам Забайкалья зафиксировано снижение на 17,9%, в целом по краю — на 8,4%», — отметила чиновница.

Также, по её словам, отмечается снижение числа случаев среди работников образования на 45%, здравоохранения — на 30,7%, промышленных предприятий — на 17,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 апреля в Забайкальском крае 40 172 пациента (+119 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 807 человек (+3 за выходные дни).

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