Москва, , 06:49 — REGNUM Свою версию гибели первого космонавта в истории человечества Юрия Гагарина выдвинул летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний из ныне живущих космонавт из первого отряда космонавтов, Борис Волынов 12 апреля в интервью РИА Новости.

Волынов сообщил, что входит в состав комиссии, расследующей причины гибели Гагарина. Он подверг сомнению версию космонавта Алексея Леонова, который уверял, что самолёт Гагарина попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя. Леонов убеждал, что его версия подтверждалась документами, которые, якобы, содержались во вскрытом рассекреченном конверте.

Однако Волынов пояснил, что первым засомневавшимся в правдоподобности версии Леонова был лётчик-испытатель Степан Микоян. Он провёл эксперимент, смоделировав условия, которые, якобы привели к гибели Гагарина. Но результаты эксперимента показали, что никакой аварийной ситуации возникнуть не могло.

По мнению Волынова, причиной гибели Гагарина мог стать метеорологический шар-пилот, с которым мог столкнуться самолёт первого космонавта. Такой шар невозможно разглядеть заранее на большой скорости. При этом Волынов уточнил, что версий гибели Гагарина существует несколько, но какая из них является истинной — узнать уже вряд ли получится.

Напомним, первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года вместе с летчиком Владимиром Серёгиным в ходе пилотирования самолёта МиГ-15УТИ возле деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области.