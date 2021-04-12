Чита, , 06:45 — REGNUM В рамках массовой вакцинации от коронавируса в Забайкальском крае по состоянию на 12 апреля первый компонент инъекции от COVID-19 получили 82 337 жителей Забайкалья, второй — 50 025 человек. Сейчас основная задача — привить 60 процентов населения. Как сообщает пресс-служба правительства региона, открыт ещё один новый прививочный пункт. Он расположен в ЗАТО поселок Горный.

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«Организована 121 мобильная бригада. Привлечен к вакцинации 681 медицинский работник, в том числе 205 врачей, 476 сотрудников среднего медицинского персонала», — пояснила заместитель председателя правительства Забайкалья Инна Щеглова.

Всего на территории региона работает теперь 58 пунктов вакцинации и 14 передвижных ФАПов.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 12 апреля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 701 человек, причём 136 из них обнаружили за выходные дни (10−11 апреля 2021 года).

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