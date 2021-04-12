Москва, , 06:45 — REGNUM В арбитраж Москвы за один день поступило сразу 13 финансовых исков, адресованных Министерству обороны России. Истцом в них выступает одна и та же компания из дивизиона «Лукойла». Претензии пока судом к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Исковые заявления на небольшие суммы поступили в один день — 9 апреля 2021 года. Истцом является — ООО «Лукойл-резервнефтепродукт» — поставщик топлива. Вероятно, министерство задолжало и не оплатило в срок счета за поставленную продукцию.

В серии исков самые скромные претензии выставлены по делу А40−74 934/2021 — всего на 7,7 тыс. рублей, а самые большие были по делу А40−74 944/2021 — на 271,7 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец учреждена в феврале 2009 года. Фирма — оптовый торговец топливом и подобными продуктами. 99,9% доли в ней с 2019 года принадлежит ООО «Лукойл-резервнефтепродукт-трейдинг».