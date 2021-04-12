Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 06:44 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске ведётся работа по решению проблемы жилищных долгостроев. Об этом сообщил глава города Алексей Романов в своём телеграм-аккаунте.

Один из недостроев Пресс-служба горадминистрации Ноябрьска

«Пострадали люди, которые внесли свои средства и не получили квартиры», — подчеркнул мэр Ноябрьска.

Многоквартирный жилой дом по улице Космонавтов достроит ЖСК «Старт». Жилищно-строительная компания планирует сдать дом в эксплуатацию в 2022 году.

Дом по ул. Советской достроят после проведения ряда экспертиз. Прежний застройщик «СКФ — Инвест» был признан банкротом, сейчас обязательства исполняет другая строительная компания.

«В ситуации пострадавших жителей, которые внесли застройщику денежные средства, разбирается правовое управление администрации и ищет законные способы защиты интересов граждан», — отметил Алексей Романов.