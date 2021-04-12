Село Таштып, Хакасия, , 06:43 — REGNUM В Таштыпском районе Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих маленьких детей при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Пожар произошёл 10 апреля в доме в селе Таштып. В районную больницу доставили двухлетнего и трёхлетнего мальчиков со следами термических ожогов и признаками отравления угарным газом. Через некоторое время дети скончались.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По предварительным данным следствия, в доме проживала многодетная семья с детьми в возрасте двух, трёх, четырёх и семи лет. 10 апреля с тремя младшими детьми находился их отец, мать уехала.

Мужчина был пьян. Он лёг вместе с младшими детьми на диван и уснул. В это время четырёхлетний мальчик взял спички и поджёг стоявшее рядом с диваном кресло. В комнате начался пожар.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены необходимые экспертизы, допрошен ряд свидетелей. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске произошёл пожар в частном доме. Погибли два человека.

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