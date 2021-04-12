Чита, , 06:26 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 12 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 701 человек, причём 136 из них обнаружили за выходные дни (10−11 апреля 2021 года).

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Вместе с тем 40 172 пациента (+119 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 807 человек (+3 за выходные дни).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 52 (+2 за выходные дни) находятся в тяжелом состоянии, 19 (-3 за выходные дни) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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