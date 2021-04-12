Берлин, , 06:26 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило три миллиона в Германии. Об этом 12 апреля свидетельствуют данные, опубликованные Институтом вирусологии имени Роберта Коха.

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За прошедшие сутки было выявлено 13 245 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же с начала пандемии COVID-19 в стране было инфицировано 3 011 513 жителей. От последствий заболевания COVID-19 за последние сутки скончалось 99 человек, общее число летальных исходов за всё время пандемии составляет 78 452.

На 100 тыс. жителей ФРГ в течение последней недели приходится 136,4 случаев заражения. В стране действуют ограничительные меры, они были продлены до 18 апреля в связи с возрастанием новых случаев заражения. Специалисты объясняют ухудшение эпидемиологической обстановки в Германии появлением нового, более заразного штамма заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии было выявлено 42 случая тромбоза после вакцинации препаратом от COVID-19 производства AstraZeneca.

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