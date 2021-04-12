Анастасия Степанова, 12 апреля 2021, 10:04 — REGNUM Лидер рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» Владимир Потанин снова попал в медиаповестку РФ. И если ранее он фигурировал в ней в свете взыскания с «дочки» «Норникеля» 146,2 млрд рублей компенсации вреда природе, причиненного из-за разлива дизельного топлива, то сейчас, наоборот — уже госбюджет готов выделить средства на один из проектов с участием фирмы Потанина. «Интеррос» совместно с госкорпорацией «ВЭБ.РФ» и ещё одной коммерческой компанией планируют построить российский «Куршавель» на территории Сочинского национального парка. В новый курорт запланированы вливания из государственного бюджета — на них планируется возводить инфраструктуру, которая, как известно, в любой стройке — одна из самых дорогостоящих частей. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Владимир Потанин
Владимир Потанин
Иван Шилов © ИА REGNUM

В апреле 2021 года стало известно, что в Сочи планируется создать ещё один горный курорт. Местом строительства выбрана территория Сочинского национального парка. В госкорпорации «ВЭБ.РФ», которую возглавляет бывший замглавы российского правительства Игорь Шувалов, сообщили, что в проект всесезонного горного курорта «Долина Васта» в Сочи планируется инвестировать около 80 млрд рублей.

Уточнялось, что инженерная и транспортная инфраструктура для него будет возведена за счет бюджетных источников, но сумма вливаний из бюджета пока неизвестна.

Проект позиционируется как развитие олимпийского наследия в Сочи, развитие его как горноклиматического курорта и развитие внутреннего туризма. Реализовать его планируется за четыре года, стартовав в 2021 году. В его состав включат центр бальнеологии и курортологии, горнолыжный центр с 80 км трасс, санатории, пансионаты, СПА-отели, водолечебницу с минеральными бюветами. Инвесторы рассчитывают, что со временем поток туристов составит до 1,5 млн человек ежегодно.

Игорь Шувалов
Игорь Шувалов
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для справки:

Игорь Шувалов является владельцем 50% долей в двух фирмах: в ООО «Открытые активы», работающем в сфере вложений в ценные бумаги, и ООО «Сова недвижимость». Долями управляют ООО «КСП Капитал» и УК «Профдир». «Сова недвижимость» — собственник трёх фирм («Аванфорт», «Фирма Веардон» и «Заречье-4»). Второй совладелец активов — Ольга Викторовна Шувалова, чьи данные совпадают с данными супруги Игоря Шувалова. По итогам 2019 года Шувалов задекларировал доход 179 705 111,16 рубля при доходе супруги — 12 062 573,31 рубля. За четой на праве пользования на тот год были оформлены жилой дом площадью 1479,8 кв. м в Австрии и квартира общей площадью 483 кв. м в Великобритании и четыре квартиры в России на праве собственности.

Участники соглашения: кто снимет сливки с проекта?

Кто же конечный бенефициар амбициозной стройки с бюджетным вливанием? Соглашение о взаимодействии по проекту подписали трое: от «ВЭБ.РФ» — член правления Александр Тарабрин, от «Интерроса» — гендиректор одного из юрлиц Сергей Батехин, а от «Васта Дискавери» — гендиректор Сергей Бачин.

Выясним подробнее, что за фирмы и кому они принадлежат.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Васта Дискавери» создано в ноябре 2019 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Сергей Бачин не только директор, но и единственный владелец данной фирмы, базирующейся в Подмосковье. По открытым данным, за 2020 год чистая прибыль компании составила 15,245 млн рублей. В активе ООО — 99% доли красноярского туроператора ООО «Панарктик стар», созданного в апреле 2020 года. Владелец 1% — ООО «Органик проект», в котором Бачину принадлежит 52,5%. По открытым данным, и «Органик проект», и «Васта Дискавери» числились учредителями АО «Авиакомпания «Камчатка», созданного около полугода назад — в октябре 2020 года. Красноярский актив — «Панарктик стар» возглавляет Егор Похващев, который совместно с Еленой Похващевой был владельцем московского туроператора «Тролль тревел», ликвидированного в ноябре 2020 года.

В активе Сергея Бачина также участие в создании «Курорта Кардывач». Соответствующее ООО просуществовало год и в октябре 2015 года было ликвидировано. Также Бачин совместно с ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос» был совладельцем ликвидированного на сегодня ООО «Финстрой капитал».

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи
Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи
Sergei Kazantsev

У ООО «Органик проект», в котором Бачину принадлежит 52,5%, есть доли в нескольких десятках компаний, включая камчатское ООО «Парк «Три вулкана», гостиничное ООО «Коприно плаза» в Рыбинском районе Ярославской области, ООО «Озерный край» в том же районе (покупка и продажа земельных участков). Примечательно: «Озерный край» с сентября 2020 года возглавляет Дмитрий Родионов. Он же в ЕГРЮЛ указан как председатель муниципального совета Глебовского сельского поселения всё того же Рыбинского района Ярославской области (с октября 2020 года).

Совместно с ООО «Холдинговая компания Интеррос», которую возглавляет Сергей Батехин, Бачин выступает соучредителем подмосковного АНО «Павловская гимназия».

ООО «Холдинговая компания Интеррос» учреждено в апреле 2015 года для исследования конъюнктуры рынка. Её уставный капитал превышает 13,75 млрд рублей. Единственным владельцем с 28 января 2021 года является кипрская фирма «ОЛДЕРФРЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД».

В мае 2020 года ООО «Холдинговая компания Интеррос» учредило АНО «Цифровой капитал».

Комментируя подписание соглашение, Сергей Бачин заявил, что «Долина Васта» станет логичным постолимпийским развитием «Роза Хутор».

Напомним, в 2003 году для строительства горнолыжного курорта была создана компания «Роза Хутор». Ею владеет «Интеррос». На курорте «Роза Хутор» в 2014 году прошли соревнования по 15 спортивным дисциплинам в рамках XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр. При общем объёме инвестиций 69 млрд рублей кредит, выданный госкорпорацией «ВЭБ.РФ», составил 55,7 млрд рублей.

Горнолыжный комплекс «Роза Хутор»
Горнолыжный комплекс «Роза Хутор»
(сс) Sergei Kazantsev

Для справки:

ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза хутор» было создано в 2003 году. По итогам 2020 года фирма демонстрировала чистый убыток — 2 714 544 000 рублей (при чистом убытке за 2019 год — 3 719 916 000 рублей). Её владельцем с 2012 года является ООО «Спорт инвест», которое принадлежит двум кипрским фирмам — «Вайтлив холдингс лимитед» и «Бритолина консалтантс лимитед». Также на последний офшор оформлено и ООО «Санаторий Роза Хутор», которое демонстрировало в 2020 году чистую прибыль 94,728 млн рублей.

Президент и основатель группы «Интеррос», в которую также входит «Роза хутор», — Владимир Потанин, возглавивший список «200 богатейших бизнесменов России 2020».

Отметим, тем временем другой российский миллиардер — Аркадий Ротенберг оказался владельцем целой сети крымских санаториев. Как сообщает издание РБК, речь идёт о бывших советских санаториях.