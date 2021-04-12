Екатеринбург, , 06:22 — REGNUM На Урале телефонный мошенник прикинулся главой Екатеринбургской епархии Евгением (Кульбергом). Об этом сам он написал в telegram-канале.

По его словам, неизвестный позвонил руководителю одного из предприятий Свердловской области и просил девять тысяч рублей. Женщина поняла, что её обманывают, и сообщила митрополиту.

Евгений добавил, что такое же обращение получило и руководство женщины в Москве. Там денег мошенникам тоже не дали.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники уже несколько лет проявляют высокую активность. Некоторые люди, поддавшись на их уговоры, переводят им сотни тысяч рублей и берут кредиты.