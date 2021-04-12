Иркутск, , 06:22 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2214 человека, причём 23 из них погибли только за выходные дни (10−11 апреля 2021 года). Также, судя по данным оперативного штаба на 12 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 63 706 человек (+480 за выходные дни).

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Госпитализированы 1440 пациентов (+62 за выходные дни). Выздоровели 61 688 пациентов (+389 за выходные дни).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 268 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за выходные дни).

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