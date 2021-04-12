Абакан, , 06:15 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 22 019. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в правительстве республики.

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Выздоровели 21 282 человека — 96,6% от числа выявленных заразившихся. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился шестью фамилиями.

По состоянию на 12 апреля в Хакасии в стационарах лечится 81 ковид-пациент, в том числе 25 — в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены семь человек.

Напомним, 11 апреля в Хакасии выявили 19 носителей коронавируса, выздоровели восемь человек.

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