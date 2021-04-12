Барнаул, , 06:13 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 12 апреля от коронавируса привились 126 425 человек (+ 5465 за выходные дни, 10−11 апреля 2021 года). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что из общего числа 51 542 человека (+4592 за за выходные дни) получил первую прививку и 74 883 человека полностью привиты (+873 за выходные дни).

Всего в регион поступило уже 151 257 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, «Гам-Ковид-Вак». Это на 7740 комплектов больше, чем по состоянию на 9 апреля.

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