Хабаровск, , 06:21 — REGNUM В Хабаровском крае 18 апреля стартует Всероссийская акция «Дорога к обелиску» — поисковики примут участие в благоустройстве воинских захоронений, приведут в порядок аллеи славы, памятники и обелиски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Акция «Дорога к обелиску» призвана привлечь молодёжь к уходу за воинскими мемориалами, изучению их истории, увековечиванию на них имён погибших защитников Отчества.

Активисты «Поискового движения России» в течение года собирают информацию обо всех мемориалах и обелисках, а с наступлением весны приводят их в порядок.

«Работы много, предполагаем, что в единый день проведения акции к ней присоединятся более 200 юных поисковиков Хабаровского края», — пояснили в центре молодёжных инициатив.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии определили победителей конкурса грантов главы республики среди поисковиков.