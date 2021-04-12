Биробиджан, , 06:08 — REGNUM Еврейская автономная область получит 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержание стабильности. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Полученные средства будут направлены на медицинское страхование неработающих жителей ЕАО, соцвыплаты и заработную плату.

«Такую поддержку на социально значимые расходы в первой половине года регион получил впервые», — уточнили в правительстве Еврейской АО.

Как сообщало ИА REGNUM, консолидированный бюджет российских регионов по итогам I квартала 2021 года вышел на профицитный уровень.