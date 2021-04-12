Барнаул, , 06:02 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 12 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2826 человек, причём 35 из них добавили в сводку за выходные дни (10−11 апреля 2021 года).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 733 человек, +62 за выходные дни) и ОРВИ (27 685 человек, +171 за выходные дни).

Тяжелобольных насчитывается 219 (+2 за выходные дни), из них 84 (-4 за выходные дни) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2354 детей (+19 за выходные дни). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (48 205 человек, +249 за выходные дни) новый вирус победили 43 203 человека (+195 за выходные дни).

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