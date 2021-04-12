Якутск, 12 апреля 2021, 06:00 — REGNUM В Якутии выбрали победителя конкурса «Учитель года — 2021», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минобразования республики.
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Победительницей конкурса стала учитель английского и китайского языков из школы №23 Якутска Анна Конова.
Всего в юбилейном 30 конкурсе участвовали 27 лучших учителей Якутии.
Все конкурсанты отмечены заслуженными почётными званиями «Отличник образования Р С (Я)», «Методист Якутии», «Учитель учителей», почётными грамотами, благодарственными письмами.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2021».