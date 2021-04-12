Благовещенск, , 05:43 — REGNUM В Приамурье за прошедшую неделю выявили 116 новых случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 145). За последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у 13 человек (днём ранее — у 15), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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За последние семь дней больше всего носителей коронавируса выявили в областной столице — Благовещенске — 46. На втором месте город Свободный — 19 носителей, на третьем — Белогорск — пять. Из всех вновь выявленных инфицированных SARS-CoV-2 ОРВИ болеют 60%. Пневмонию на фоне COVID-19 диагностировали у 38% пациентов. 2% — переносят заболевание без симптомов.

За весь период пандемии в Приамурье провели более 882 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в области за неделю скончались девять носителей коронавируса, за последние сутки — один. За всё время в Приамурье жертвами COVID-19 стали 262 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, все три отечественные вакцины от COVID-19 планируется использовать в педиатрии. Об этом 12 апреля рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью газете «Известия».