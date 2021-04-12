Мегион, Югра, , 05:39 — REGNUM В Югре заключён под стражу житель Мегиона, который вёз полицейского на капоте автомобиля почти километр. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, ночью 2 апреля 2021 года, ранее лишённый водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения, мегионец на «Шевроле» в ответ на требование полицейского остановиться, совершил на него наезд. В момент наезда правоохранитель очутился на капоте. Автомобиль продолжил движение на высокой скорости, провёз полицейского более километра. При задержании пьяный водитель оказал сопротивление.

По ходатайству следствия 31-летний автомобилист был заключён под стражу по решению суда. Его обвиняют по ч.2 статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

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