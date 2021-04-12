Новосибирск, , 05:30 — REGNUM Новосибирской области в 2021 году выделено федеральное софинансирование на выплату социальных контрактов. В первом квартале текущего года региону перечислено 26,7 млн рублей. Общий бюджет 2021 года — 816 млн рублей.

«Социальный контракт — это одна из мер социальной поддержки, которая помогает жителям региона справиться с временными трудностями, — прокомментировал министр труда и социального развития области Ярослав Фролов. — В отличие от выплаты пособий социальный контракт даёт возможность нуждающимся перейти на самообеспечение. В соответствии с заключаемым соглашением орган социальной защиты населения обязуется оказать государственную социальную помощь, в том числе социальные услуги, денежную выплату, необходимые товары, а получатели помощи берут на себя определенные обязательства — пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело».

В 2021 года в регионе планируется заключить более 8 тысяч контрактов. По итогам работы первого квартала заключен 1321 контракт.

Финансовую помощь можно направить на решение текущих проблем, в том числе на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей, поиск работы, повышение квалификации или освоение новых профессиональных навыков, на развитие личного подсобного хозяйства.