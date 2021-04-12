Кемерово, , 05:19 — REGNUM В Кемерове сегодня, 12 апреля, региональный центр по работе с одарёнными детьми проведёт праздник «Космос рядом» для 33 участников проектной смены «Выход на орбиту». Таким образом ребята отпразднуют 60-летие первого полёта человека в космос, сообщили в министерстве образования и науки Кемеровской области.

Школьники сыграют в интеллектуальную космическую игру «Своя игра», посмотрят фильмы о космосе и запустят ракеты на водяном движителе. В минобре отметили, что их совместно с педагогами спроектируют и соберут самые юные участники космической программы.

Отметим, что проектная смена «Выход на орбиту», подготовленная совместно с Кузбасским государственным техническим университетом имени Т.Ф. Горбачева» и Центром детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» Новокузнецка, стартовала 5 апреля. Она рассчитана на десять дней. Дети изучают основы спутникостроения, ракетостроения и приемы анализа данных, полученных при дистанционном зондировании Земли.