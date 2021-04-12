Москва, , 05:08 — REGNUM В случае военной агрессии Украины против ЛДНР, Россия должна обеспечить воссоединение Приднестровья с Донбассом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Это означает следующее. Мы не можем допустить, сто вы Харькове или Днепропетровске стояли ракетные установки. Мы проигрываем войну сразу, без войны. Значит, если действительно новая Сребреница, если это возникнет, нужно так долбануть, чтобы Приднестровье и ЛДНР воссоединились. Нужно действительно отреагировать всерьез. На это нужно не 100 тыс. [военных], а 200 тыс. Эта реакция возможно — один раз и быстро с применением всего, чего угодно, кроме ядерного оружия. С применением самой современной техники. Один раз. После этого надо точно знать, что по другую сторону границы будет НАТО в 24 часа», — заявил Кургинян.

По его словам, это не приведет к мировой войне, это повлечет за собой очень серьезные санкции со стороны Запада, а также информационно-пропагандистский вой на 20 лет вперед. Однако, все эти издержки, которые получит Россия, окупятся новыми геополитическими возможностями.