Тюмень, , 05:07 — REGNUM В тюменском городе Тобольске завершилось интернет-голосование по присвоению имени будущего аэропорта. Лидером стал архитектор и картограф Семён Ремезов, сообщает Общественная палата муниципалитета.

В голосовании приняли участие более 20 тысяч человек. На выбор предлагались имена известных людей, оставивших яркий след в истории Тобольска. Это Семён Ремезов, композитор Александр Алябьев, поэт Пётр Ершов, художник Василий Перов, этнограф Михаил Знаменский. За Ремезова проголосовали 76,57% участников опроса.

Напомним, историки и казаки выступили с просьбой включить в лист для голосования за название аэропорта имя первопроходца Сибири атамана Ермака Тимофеевича.Председатель Общественной палаты Тобольска Василий Кожедуб заявил, что «массированный натиск организаций, которые находятся вне города, вызывает у тоболяков отторжение».

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