Вашингтон, , 04:57 — REGNUM Израильская сторона может иметь отношение к аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз. Об этом 12 апреля сообщило издание The New York Times со ссылкой на неназванный источник.

В публикации сказано, что официальное должностное лицо в США, якобы подтвердило причастность израильской стороны к отключению энергоснабжения на ядерном объекте в Натанзе. При этом источник уточнил, что данные о ЧП «отрывочны». В Госдепе США отказались комментировать информацию о причастности Израиля к аварии.

В свою очередь, должностные лица Израиля отказались отвечать газете Wall Street Journal на запрос о возможной причастности израильской стороны к инциденту в Натанзе.

Напомним, 11 апреля официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил об аварии в распределительной электросети на предприятии по обогащению урана в Натанзе. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал произошедшее на ядерном объекте в Натанзе случаем «ядерного терроризма».

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