Москва, , 04:55 — REGNUM Россия должна жестко ответить на агрессию Украины против ЛДНР, в случае, если она произойдет, и получить максимум от этой ситуации, потому что Запад одинаково отреагирует как на действия, так и на бездействия Россия, сделав ее агрессором, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Украина стянула на границу с ЛДНР и Россией около тысячи единиц бронетехники, а концентрация войск России на границе — лишь ответ на это.

«Если сценарий заключается в том, что что бы не произошло, мы должны стать агрессорами, даже если это не будет так… у нас нет никаких шансов не быть агрессором. Мы можем стать провалившимся агрессором, а можем стать успешным чудовищным агрессором. Все, третьего не дано. Нас все равно сделают агрессорами», — заявил Кургинян.

По его словам, даже если Россия оденет всех военных в белые рубашки, раздаст им цветы, то все равно Россию сделают агрессором, объяснив, что в цветах находится чудовищное химическое оружие.

«Единственное, что может сделать Россия в момент, когда эта агрессия против нее начнется — это долбануть один раз так, чтобы после этого можно было перегруппировывать мир на западной границе… Если она огрызнется слабо, реакция на нее будет такая же, как если она огрызнется сильно», — подчеркнул политолог.