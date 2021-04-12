Москва, 12 апреля 2021, 04:55 — REGNUM Россия должна жестко ответить на агрессию Украины против ЛДНР, в случае, если она произойдет, и получить максимум от этой ситуации, потому что Запад одинаково отреагирует как на действия, так и на бездействия Россия, сделав ее агрессором, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Украина стянула на границу с ЛДНР и Россией около тысячи единиц бронетехники, а концентрация войск России на границе — лишь ответ на это.
По его словам, даже если Россия оденет всех военных в белые рубашки, раздаст им цветы, то все равно Россию сделают агрессором, объяснив, что в цветах находится чудовищное химическое оружие.