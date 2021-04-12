Новосибирск, , 04:44 — REGNUM Новосибирск сегодня, 12 апреля, отметит 60-летие со дня полета в космос Юрия Гагарина. Горожане споют песню «Он сказал: «Поехали!». Кроме того, в образовательных организациях пройдут уроки мужества, тематические классные часы, выставки, квесты и викторины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в мэрии города, дети из 216 школ будут участвовать во всероссийском конкурсе «Гагаринский урок». А основные мероприятия пройдут на базе Большого новосибирского планетария и аэрокосмического лицея имени Ю. В. Кондратюка.

«В Новосибирске с 1929 по 1931 год жил пионер космоса Юрий Кондратюк. Здесь было создано золото для первого искусственного спутника Земли, и проводилось испытание орбитального космического самолета «Буран», создано огнестойкое волокно для скафандров и тренажеры для подготовки космонавтов — это было сделано нашими учёными и инженерами. Поэтому мы вправе называть Новосибирск космическим», — заявила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики города Анна Терешкова.

Отметим, что мероприятия в рамках фестиваля «Новосибирск космический» будут проходить на протяжении всего года.