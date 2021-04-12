Москва, 12 апреля 2021, 04:43 — REGNUM Единственная ключевая новейшая идеология объединенного Запада — это противостояние с «осью зла», в которую входят Китай и Россия, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, это единственное, что является определенным в новых докладах западных спецслужб. Все остальное является демонстрацией некоторой стратегической растерянности, поскольку Запад не знает, что делать с миром и человечеством в его нынешнем состоянии.