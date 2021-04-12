Москва, , 04:38 — REGNUM Развитие технологий в рамках действующего мирового уклада приводит к превращению их в инструмент уничтожения человека, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Та социальная база, которая существует, она любую технологию превращают в угрозу человеку. Античеловечна сама структура общества. Назовите ее посткапиталистической, шизокапиталистической, мутокапиталистической, неважно. Она сама по себе настолько античеловечна, что любой рост технологий и потенциала, он приводит к уничтожению», — заявил Кургинян.

По его словам, уже западные аналитические центры заявляют о том, что в скором времени появятся технологии, позволяющие оружие массового поражения собирать чуть ли не в любом кустарном цеху. Для борьбы с этой угрозой предлагается вводить тотальный контроль.

«Что такое тотальный контроль? Когда вводится тотальный контроль, ускользание от этого контроля становится новой технологией», — подчеркнул политолог.