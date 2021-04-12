Москва, 12 апреля 2021, 04:38 — REGNUM Развитие технологий в рамках действующего мирового уклада приводит к превращению их в инструмент уничтожения человека, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, уже западные аналитические центры заявляют о том, что в скором времени появятся технологии, позволяющие оружие массового поражения собирать чуть ли не в любом кустарном цеху. Для борьбы с этой угрозой предлагается вводить тотальный контроль.