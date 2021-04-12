Москва, , 04:35 — REGNUM Все три отечественные вакцины от COVID-19 планируется использовать в педиатрии. Об этом сообщил 12 апреля заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью газете «Известия».

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По мнению Горелова, все три одобренные на сегодняшний день к применению российские вакцины от COVID-19 будут использоваться в педиатрии. При этом специалист отметил, что для детей доза препарата будет специально скорректирована. Выбирать вакцину для ребёнка будет наблюдающий его врач, с учётом индивидуальных особенностей маленького пациента.

При этом Горелов пояснил, что государству потребуется для объективности утвердить универсальные клинические либо методические рекомендации по вакцинам, которые будут использоваться врачами-педиатрами. Кроме того, специалист уточнил, что для новорожденных должна быть разработана особая модель вакцины. По словам Горелова, вакцина, предназначенная для детей от нуля до двух-трёх лет уже прошла испытания на животных, но заявок от разработчика на её регистрацию пока нет. В настоящее время, по данным эксперта, завершается формирование технической документации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность появления пожизненного иммунитета после вакцинации российским препаратом от COVID-19 «Спутник V».

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