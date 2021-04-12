Новосибирск, , 04:17 — REGNUM Количество пунктов вакцинопрофилактики коронавируса и выездных бригад в Новосибирской области в ближайшее время будет увеличено на 30−40%. Об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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«Сегодня мы прививаем в среднем около 6 тысяч пациентов в день в Новосибирской области,— отметил он. — Сейчас перед нами стоит серьёзная задача прививать 10 тысяч пациентов ежедневно».

Отметим, что на сегодняшний день в Новосибирской области сформированы 39 выездных бригад вакцинации от коронавируса. Они прививают коллективы предприятий прямо на рабочем месте. Мобильные бригады вакцинировали уже 9657 человек.