Владивосток, , 04:22 — REGNUM В Приморье с 1 июня по 31 августа будут действовать 50%-е скидки на железнодорожные билеты для детей от 10 до 17 лет, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Скидка предоставляется при покупке билетов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные, и вагоны 2 и 3 класса электропоездов дальнего следования. Исключение составят только скоростные и высокоскоростные поезда. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ.

«Уже второй год подряд дети от 10 до 17 лет летом могут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры отмечают рост спроса на отдых в Крыму на майские праздники. Продажи туров выросли в два раза и бьют допандемийные рекорды 2019 года.