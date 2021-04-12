Сиэтл, США, , 04:09 — REGNUM Трое мужчин и девочка-подросток пострадали в результате стрельбы, которую открыл неизвестный преступник в городе Сиэтле в американском штате Вашингтон. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба местной полиции в Twitter.

Инцидент со стрельбой произошёл около 15:25 по местному времени (01:25 мск 12 апреля) в центральном районе Сиэтла. По словам очевидцев произошедшего, злоумышленник открыл стрельбу по прохожим, после чего скрылся с места происшествия.

В результате стрельбы пострадали трое мужчин и девочка-подросток, все пострадавшие были госпитализированы. Состояние мужчин оценивается медиками как удовлетворительное, получившая огнестрельное ранение девочка находится в критическом состоянии. На месте инцидента работают сотрудники полиции, информации о задержании подозреваемого в стрельбе не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в стрельбе в штате Техас, в результате которой погиб один человек, ещё шестеро получили ранения.

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