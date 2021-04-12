Мехико, , 03:51 — REGNUM Тревога объявлена комиссией по ядерной безопасности после кражи промышленного радиографического оборудования с потенциально смертельным радиоактивным элементом из иридия-192 в Мексике. Об этом 12 апреля сказано в коммюнике службы гражданской защиты, опубликованном в блоге мексиканского ведомства в Twitter.

Промышленное радиографическое оборудование было похищено неизвестными 11 апреля около 05:00 по местному времени на дороге у въезда в муниципалитет Теолоюкан, штат Мехико. Злоумышленники совершили насильственное ограбление и угнали пикап Toyota Hilux модели 2016 года. В автомобиле находился контейнер с оборудованием и радиоактивным источником иридия-192 с серийным номером TT3303 и текущей активностью на уровне 68,89 Кюри.

В связи с похищением потенциально опасного оборудования в девяти штатах Мексики объявлено предупреждение. Федеральные и местные власти Мексики задействовали протоколы поиска и защиты населения. Служба гражданской защиты уточнила, что извлечение радиоактивного источника, либо неосторожные манипуляции с ним могут привести к фатальным последствиям.

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